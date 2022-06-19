Париж, , 22:27 — REGNUM Фракция партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции может стать самой крупной в партийной истории. Об этом сообщила Марин Ле Пен в обращении к соратникам.

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Ле Пен рассказала, что «Нацобъединение» будет проводить конструктивную политику.

«Наша партия сможет сформировать в парламенте свою самую крупную фракцию за всю историю. И мы будем решительной оппозицией, но ответственной и конструктивной», — сказала она.

По подсчётам СМИ, партия Ле Пен может получить от 75 до 95 мандатов.