Ле Пен: фракция «Нацобъединения» может стать самой крупной за всю историю
Париж, 19 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Фракция партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции может стать самой крупной в партийной истории. Об этом сообщила Марин Ле Пен в обращении к соратникам.
Marine_le_pen
Марин Ле Пен
Ле Пен рассказала, что «Нацобъединение» будет проводить конструктивную политику.
«Наша партия сможет сформировать в парламенте свою самую крупную фракцию за всю историю. И мы будем решительной оппозицией, но ответственной и конструктивной», — сказала она.
По подсчётам СМИ, партия Ле Пен может получить от 75 до 95 мандатов.