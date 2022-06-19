Донецк, , 22:23 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:40 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту Гольмовский пять снарядов калибра 122 мм.