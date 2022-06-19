Париж, 19 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн одержала победу на выборах в Национальное собрание страны. Об этом 19 июня сообщает телеканал TF1.

gouvernement.fr Премьер-министром Франции Элизабет Борн

Успех на парламентских выборах означает, что Борн может сохранить свой пост главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре выборов в Национальное собрание лидирует коалиция президента Эммануэля Макрона, на втором месте — коалиция левых сил, на третьем — партия Марин Ле Пен.