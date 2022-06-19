19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили запрет на печатную продукцию из России и Белоруссии на территории Украины.

Тимур Кондратьев, , 23:02 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка о том, что украинский парламент проголосовал за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из Российской Федерации и Белоруссии, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Вилхо Лампи. Ключевые договоренности. 1922

«Они не заслужили русское искусство», — считает Марианна В.

Многие пользователи были раздосадованы такими отвратительными законами, которые принимаются киевским режимом. Граждане считают, что нацисты делают всё, чтобы рассорить украинский и российский народы.

«Грустная история, если честно. Искусство не причём. Эти языки вышли из одного сословия, и должны дополнять друг друга, а не противопоставляться. Эти запреты ни к чему хорошему не приведут», — уверен Виктор Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что книги из России — это просто книги, но, тем не менее, Украина до чёртиков боится печатной продукции от своих соседей.

«Зачем они это делают? На Украине думают, что Пушкин или Гоголь поддерживают российскую спецоперацию? Или Чайковский открыто поддерживает политику Путина? Достоевский, Маяковский что-то писали в поддержку ополченцев Донбасса? Неужели на Украине не видят, что это абсолютный сюр?!» — удивляется Иван Н.

Часть людей начала гадать, куда Киев заведёт кривая русофобская дорожка, избранная им в качестве пути для всего государства.

«Интересно, что они будут делать с Гоголем?» — задаётся вопросом Александр Г.

«А почему так выборочно? Пора запретить всех авторов которые когда-либо что-либо писали на русском языке. Тогда на Украине не останется литературы, музыки и прочего культурного фонда. Можно будет начинать сначала. К примеру, с наскальной живописи», — предлагает Марат М.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти готовы пожертвовать интеллектуальным уровнем своих граждан, лишь бы насолить России.

«Можно подумать, что без русской и белорусской культуры умнее будете что ли? Дебилизм процветает», — написала Наталья Н.

«Пусть и дальше деградируют. Книг там, походу, всё равно уже не читают, разве что только что-нибудь про Бандеру», — отмечает Паха Н.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правильно! Рогулям не нужно просвещение, литература и музыка. Будут читать биографию Бандеры под песню «Батька наш Бандера» и на том конец», — поделилась своим мнением Анна М.

«Ну и правильно! Если украинцы будут читать книги, не ровен час поумнеют и задумаются о своём печальном положении. А киевскому режиму оно надо?» — пишет Наталья С.

Нашлись и те, кто отметил, что вместе с печатной продукцией Киев запрещает и российских артистов, многие из которых, на самом деле, являются украинцами.

«А они понимают, что с этого момента вся украинская эстрада попадает под запрет? Потому что практически все украинские певцы, композиторы и музыканты ориентировались на один единственный рынок — российский. Тупо потому, что в России больше людей живёт», — подметил Николай К.

Напомним, 19 июня депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк написал в своём Telegram-канале о том, что украинский парламент проголосовал за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из Российской Федерации и Белоруссии.