Варшава, 19 июня, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Польша не согласна с решением перенести международный песенный конкурс «Евровидение» с Украины в 2023 году. Об этом 19 июня сообщило министерство культуры страны.

hentilpej «Евровидение»

Представители министерства культуры Польши и правления местного телеканала TVP выразили сожаление по поводу лишения вещателя Украины права на организацию конкурса и начала переговоров о его проведении в Великобритании. Отмечается, что решение было принято в одностороннем порядке.

Ранее организаторы международного песенного конкурса заявили о том, что Украина не сможет принять «Евровидение-2023». Организаторы опасаются, что правительство Украины не сможет обеспечить безопасность участников конкурса.