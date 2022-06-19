Грозный, , 22:10 — REGNUM Группа украинских военнослужащих сдалась в плен бойцам чеченских подразделений, сообщил 19 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Vk.com/ramzan

Данное событие случилось на территории населённого пункта Врубовка Луганской Народной Республики.

«Недавно бойцам чеченских спецподразделений в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих, — написал глава Чечни в личном телеграм-канале. — Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер».

По его словам, на территории Украины проводится принудительная мобилизация, во время которой любой гражданин может получить повестку. Далее мобилизованные группы отправляются на передовую.

«Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает», — отметил Кадыров.