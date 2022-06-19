Ижевск, , 22:02 — REGNUM Семь человек, включая трех детей, оказались в остановившемся на высоте 30 метров аттракционе в Ижевске. Об этом сообщает управление МЧС по Удмуртии.

Опасный аттракцион в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Сообщение об остановке карусели поступило спасателям около 17 часов по местному времени 19 июня. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия.

«Для эвакуации людей был установлен автоколенчатый подъемник 3-ей пожарно-спасательной части Ижевска», — говорится в сообщении. С помощью автолюльки оказавшихся на высоте граждан спустили на землю. Никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетний мальчик чуть не захлебнулся внутри надувного шара, в который просочилась вода. ЧП произошло в городском парке Благовещенска на аттракционе.

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