Париж, 19 июня, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Во Франции во втором туре выборов в Национальное собрание лидирует коалиция «Вместе!» президента Эммануэля Макрона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По данным МВД, после обработки более 50% голосов на первом месте идёт президентская коалиция — 35%. Левая коалиция Жан-Люка Меланшона набирает 25,51%. На третьем месте партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 22,38%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследований, явка во втором туре выборов в нижнюю палату парламента Франции окажется ниже, чем в первом туре.