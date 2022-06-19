Краснодар, , 22:01 — REGNUM Аномальная жара прогнозируется с 20 по 26 июня в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Северо-Кавказском федеральном округе. Температура в регионах достигнет +33 градусов. Об этом 19 июня сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Солнце

Синоптик отметил, что ультрафиолетовый индекс будет очень высоким и посоветовал жителям южных регионов России как можно меньше находиться на солнце, поскольку велик риск теплового удара.

По его словам, температура выше климатической нормы на 4−5 градусов также ожидается в Ростовской области и Краснодарском крае. При этом море в Геленджике и Туапсе прогреется до +22−24 градусов, отметил он.