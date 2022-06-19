Штат Огайо, США, 19 июня, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В США снижение инфляции до 2% потребует не менее двух лет, сообщили в Федеральной резервной системе Кливленда.

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«Потребуется некоторое время, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2%», — заявила в эфире CBS президент банка, входящего в структуру ФРС США, Лоретта Местер.

По её словам, рынку требуется достижение баланса между спросом и предложением.

«Вот почему мы сразу же не увидим инфляцию на уровне 2%, и на это потребуется пара лет», — сказала Местер.

Она отметила, что инфляция в США будет снижаться, рецессии не ожидается.