Донецк, , 21:43 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено шесть мин калибра 82 мм; 20:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено три мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за 10 минут.