Берлин, , 21:29 — REGNUM Работа атомных электростанций в Германии вряд ли может быть продлена спонтанно. Об этом в интервью газете Münchner Merkur заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

АЭС mzter

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

По его словам, Германия имеет топливные стержни, которых хватит до конца текущего года.

Шольц подчеркнул, что в случае заказа новых, на их доставку уйдёт от года до полутора.

Ранее Олаф Шольц заявил о том, что не видит смысла в продлении срока эксплуатации АЭС в стране даже на фоне сложной ситуации с энергетикой в ЕС. При этом журнал Spiegel сообщал, что уже в 2022 году планируется сократить поставки газа и нефти из России в Германию.