Багдад, 19 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В решения на мировом нефтяном рынке не должна вмешиваться политика. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Он прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что некоторые члены ОПЕК выступили за приостановку участия России в сделке ОПЕК+.

«Россия — очень важный член (рынка нефти), мы не хотим вмешивать политику в решения ОПЕК», — цитирует слова Джихада РИА Новости.