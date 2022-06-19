Донецк, , 21:12 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту Хорошее ракету «Точка-У».