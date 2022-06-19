Париж, 19 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Во втором туре выборов в Национальное собрание Франции неявка может достичь 54%. Об этом сообщили в компании Elabe, проводившей исследование.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По данным на 17:00 по местному времени, явка составляла 38,11%. По оценке компании, всего во втором туре не проголосуют 54% французов.

В первой туре активность избирателей была выше — неявка составила 52,49%. Однако во втором туре прошлых выборов, состоявшихся в 2017 году, неявка зафиксирована на отметке 57,36%.

Ожидается, что основная борьба во втором туре развернётся между президентской коалицией «Вместе!» и коалицией левых сил.