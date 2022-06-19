Москва, 19 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Я закончил школу в 1975 году. Для моей страны, для Советского Союза, это был особенный год, год тридцатилетия Победы в Великой Отечественной войне. Это давало нашим учителям русского языка и литературы почти стопроцентную уверенность, что одна из тем выпускного сочинения будет, так или иначе, касаться войны. Кроме того, в этом же году исполнилось 70 лет одному из самых значительных советских писателей Михаилу Шолохову. А если учесть, что Михаил Александрович был не только автором «Тихого Дона» и «Поднятой целины», но и романа «Они сражались за Родину» и великого рассказа «Судьба человека», то наша подготовка к сочинению давала гарантию точного попадания в цель. Так в итоге и случилось. Одной из тем был Шолохов, а третья, или как её тогда называли, вольная тема называлась «Читая книгу о войне». Читателем я всю жизнь был «запойным» и выбрал тогда вольную тему. Но даже уверенный выбор темы ничего не значил, поскольку книг о Великой Отечественной войне я прочитал превеликое множество. В последнее время я гораздо чаще перечитываю книги, чем читаю новые. Чем это объяснить? А я не знаю. Может быть, просто я уже прочитал свои десять тысяч книг? Может быть, меня перестало устраивать качество новых литературных произведений? Может быть, может быть. Но ведь надо помнить слова Александра Блока о том, что интеллигентному человеку достаточно библиотеки в сто книг, но… эти сто книг надо отбирать всю жизнь.

Солдат вернулся с фронта

В начале этого года в Москве, в издательстве «Родина» вышла книга «Дети войны о войне». Это уже второе издание. В книге сорок очерков о войне, сорок воспоминаний о войне детей войны. Составители книги Вячеслав Зиланов и Анна Луговская. Да, это тот самый Вячеслав Зиланов, имя которого отлично известно на Кольском полуострове, да и далеко за его пределами. Он долгие годы работал в рыбной промышленности Заполярья, был заместителем министра рыбного хозяйства СССР, вице-губернатором Мурманской области в правительстве Юрия Евдокимова.

Вячеслав Константинович издал эту книгу на собственные средства и с помощью рыбацкого сообщества. Может быть, поэтому в книге много воспоминаний наших рыбаков, тех, кто работал в рыбной промышленности страны. Ведь Мурманск город рыбаков. Да, честно говоря, я и сам отработал в рыбной промышленности Заполярья почти пятнадцать лет. Это значит, что некоторых авторов книги я знал лично. Правда, я тогда был зеленым пацаном только-только получившим высшее образование и отслужившим в Советской армии, а они уже тогда были людьми заметными в отрасли. И не только Заполярья, но и всей страны. Это я к тому, что я был с ними знаком, но это вовсе не значит, что они помнят о моем существовании. Например, весной 1982 года на работу в управление «Севрыбпромразведка» меня брал Леонард Иванович Шепель. Он тогда возглавлял предприятие. Его детские воспоминания есть в книге. В те же годы одну из лабораторий управления возглавлял Борис Дмитриевич Кудрин, тоже один из авторов книги. Уже не один десяток лет теплые отношения связывают меня с Вячеславом Константиновичем Зилановым. Я с полным основанием считаю его своим старшим товарищем. Слово-то какое хорошее — «товарищ»! Забытое почти сегодня, к сожалению…

Слава Зиланов родился 7 ноября 1938 года, он сам ребенок Великой Отечественной. Его воспоминания есть в книге. И хотя детские годы Славы Зиланова прошли вовсе не на Крайнем Севере, но он, конечно же, наш земляк. Я даже и не знаю, к какому жанру отнести книгу «Дети войны о войне». Мемуары? Слишком громко и пафосно. Воспоминания? Пожалуй. В книге сорок рассказов о войне. Воспоминаний. Иногда даже и не детей, а их родителей. Ведь некоторые из авторов книги родились в 1941 году, и помнить войну они просто не могут. Но это не делает их рассказы менее ценными. Некоторые воспоминания занимают в книге несколько десятков страниц, некоторые чуть больше странички. Но и это тоже не делает их менее ценными. Да, все эти воспоминания субъективны, но ведь именно в этой субъективности их особая ценность. Детям войны сегодня уже за восемьдесят. И это здорово, что они успели рассказать про свою войну, про свою Великую Отечественную. Ведь война действительно была у каждого своя, хотя некоторые из них за все ее четыре года ни разу не слышали залпов пушек, не были под бомбежкой. В книге есть воспоминания тех, кто жил во время войны в самых разных уголках нашей необъятной Родины.

Эти воспоминания уникальны. Когда я читал книгу, то не раз приходила мне в голову мысль, что в жизни случается такое, что никогда не придет в голову автору книги художественной. Жизнь сама пишет такие сценарии, такие драмы. Ведь мы помним и знаем, что война вошла в каждый дом, война коснулась каждой советской семьи, и в каждой семье есть свои герои Великой Отечественной.

В книге много воспоминаний тех, кто уже после войны долгие годы жил и трудился здесь, в Заполярье. Назову лишь некоторых из авторов этой книги. Почетный гражданин города-героя Мурманска и Мурманской области Лев Васильевич Журин, почетные граждане города-героя Мурманска Владимир Ильич Горячкин и Борис Аркадьевич Вульфович, многолетний начальник главка «Севрыба», прославленный рыбацкий капитан Михаил Иванович Каргин. Мне посчастливилось познакомиться с Михаилом Ивановичем лично. Я тогда как раз перешел на работу из «Севрыбпромразведки» в ВРПО «Севрыба». Это был тот период, когда Михаил Иванович передал руководство «Севрыбой» Владимиру Федоровичу Корельскому, а сам готовился к отъезду в Перу представителем министерства рыбного хозяйства СССР. Михаилу Ивановичу нужно было подтянуть испанский язык. Поэтому каждое утро, как на работу, он приходил к нам, в отдел переводчиков, заниматься испанским. Но уроком, как правило, это не заканчивалось. Мы много разговаривали. Беседы с Михаилом Ивановичем я до сих пор вспоминаю с благодарностью.

Авторы в книге расположены по алфавиту. Поэтому воспоминания открывает очерк о военном детстве мальчишки с севера Норвегии. Есть в ней воспоминания и немецкого юноши. Когда я читал книгу, то они у меня невольно перекликались с воспоминаниями нашего мальчишки, который был угнан на работы в Германии. И когда немецкий подросток занимался в гитлерюгенде, советский паренек батрачил на немецкую семью. Вот такая разная у каждого была своя война.

Я уже сказал, что воспоминания в книге есть детей войны, живших в разных уголках Советского Союза. Но особняком стоят воспоминания Льва Васильевича Журина. Когда война началась, ему было 14 лет. Он был ребенком войны. А когда заканчивалась, он был уже солдатом Красной Армии. Да и в начале войны семья его жила у нас, на Севере, а потом была эвакуирована аж на Дальний Восток. Воистину, широка страна моя родная.

Не для всех война закончилась в 1945 году. И это зависели от того, где семья жила после войны. Слава Зиланов после войны жил в новой семье отца на Западной Украине, во Львове. Там война продолжалась. Боролись с бандами бандеровцев. Не закончилась война в мае сорок пятого и для тех, кто жил на территориях, которые в годы войны были оккупированы гитлеровцами. Земля там была буквально нашпигована оружием, минами, боеприпасами. В книге один из авторов рассказывает, как на мине подорвались трое старшеклассников его школы. Причем, один из них считался крупным специалистом по обезвреживанию мин и собирался после школы стать военным. Но в этот раз мина оказалась с секретом. Мальчишка возился с ней так долго, что один из пацанов не выдержал и отправился домой. Это спасло ему жизнь, а трое его товарищей погибли.

Михаил Иванович Каргин, который в войну жил на донском хуторе, помнит оккупантов. Причем самых разных. Первыми на хутор пришли венгры, их сменили немцы, потом были румыны и итальянцы. Всем им хотелось откусить от лакомого порога, только вот воевать хотели не все. Совсем уж жутким был рассказ о том, как пришла Красная Армия. По соседству жила неблагополучная семья — глухонемые сестры и брат с нарушенной координацией движений. Одна из сестер вышла встречать освободителей, но, поскольку была глухонемой, то свой восторг выражала мычанием. Один из красноармейцев крикнул: «Ты что, русский язык забыла, пока нас не было!»,‑ и застрелил девушку. Да, так тоже бывало. Я же говорю, что у каждого была своя война и своя правда.

Я уже упоминал о воспоминаниях Бориса Аркадьевича Вульфовича. Он много лет преподавал в мурманской высшей мореходке. Многие будущие рыбацкие капитаны обязаны ему своими знаниями. А его детские воспоминания о войне одни из самых пронзительных в книге. Двенадцатилетний мальчишка пережил первую блокадную зиму в Ленинграде, потеряв в марте 1942 года мать. Весной 42-го его вывезли из Ленинграда по Дороге Жизни на большую землю. И были детские дома. В Костроме и Ярославле. Наверное, они и спасли жизнь голодному ленинградскому мальчишке.

Разговаривал о воспоминаниях Вульфовича с институтской однокашницей. Она уже много лет работает в высшей мореходке, извините, в Мурманском государственном техническом университете. Елена рассказала, что воспоминания Бориса Аркадьевича она читала, как приключенческую повесть, не отрываясь. А дальше больше — Елена работает на кафедре английского языка, эту кафедру много лет возглавляла Ирина Павловна Пенина. Её детские воспоминания тоже есть в книге «Дети войны о войне»! Война началась, когда Ирине было почти два года. Жили они в Пятигорске. Отец ушел на фронт, семья осталась на Северном Кавказе. Были пять месяцев фашистской оккупации, освобождение. Потом долгожданная победа, возвращение отца и кочевая жизнь семьи — Щецин, Берлин, снова Пятигорск, Симферополь, а потом на долгие годы родным стал Мурманск. Работа сначала переводчиком в ПИНРО, а потом в высшей мореходке. Ирину Павловну должны прекрасно помнить все тогдашние «ускоренники», те, кто после средней мореходки ходил в море, кому потом пришлось снова сесть за парту, чтобы получить высшее образование. Английский язык им преподавала Ирина Павловна Пенина…

Я мог бы еще долго вспоминать уникальные истории из книги. Их там очень много. Но, мне кажется, что каждый должен эту книгу прочитать сам. Правда тираж у нее… Вот с нынешними тиражами издаваемых книг у меня просто беда. Никак не возьму в толк, большие они или маленькие по нынешним временам. Тираж книги 500 экземпляров. И я не знаю всего это, или целых пятьсот. Но этого количества, думаю, с лихвой должно хватить, чтобы она появилась в каждой библиотеке Заполярья. Или, по крайней мере, в каждой школьной библиотеке Мурманской области. Да и в школах необъятной нашей страны такие книги найдут своего читателя. Именно на них воспитывается патриотизм.

Мурманск.

Андрей Привалихин