Баку, , 21:13 — REGNUM Посольство России в Азербайджане проинформировано о кончине бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского дипломатического представительства Алину Золотареву.

Геннадий Эдуардович Бурбулис Водник

«Посольство в курсе случившегося и выражает соболезнования родным и близким покойного. Консульские работники оказывают необходимое содействие», — сказала представитель посольства России в Баку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис скончался в Баку на 77-м году жизни.