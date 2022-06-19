Луганск, , 20:59 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту Хорошее в Луганской Народной Республике ракету «Точка-У». Об этом 19 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Точка-У» VoidWanderer

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.10 с направления населенный пункт Артёмовск (Бахмут) по населенному пункту Хорошее с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды БМ-27 «Ураган» украинских войск.