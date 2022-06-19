Ашхабад, 19 июня, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии газосборной станции на месторождении «Гадын» на востоке страны.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Проект реализован вместе с китайской компанией CNPC. Стоимость проекта оценивается в 280 млн долларов.

Бердымухамедов напомнил, что Туркмения является четвёртой страной в мире по запасам природного газа. И экспорт продукции на внешние рынки является стратегической целью страны.

Одним из примеров сотрудничества с КНР в нефтегазовой сфере, Бердымухамедов назвал газопровод Туркмения — Узбекистан — Казахстан – Китай, позволяющий экспортировать более 55 млрд кубометров газа в год.