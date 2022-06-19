19 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев к Украине, чтобы та отказалась от прославления Степана Бандеры и всех нацистских приспешников, уничтожавших евреев.

Елизавета Коробова, , 21:17 — REGNUM Заявление адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о том, что Украина должна прекратить прославлять Степана Бандеру и всех тех, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал евреев, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пусть адвокат послушает украинских пропагандистов и поймёт, что на Украине нет нацистов, потому что у них президент еврей. А раз в руководстве нацистской Германии тоже были нацисты, значит, в нацистской Германии не было нацистов», — пишет Мартин С.

Многие пользователи были рады узнать, что хоть кто-то в Европе готов честно заявить о наличии на Украине бандеровской идеологии.

«Ну наконец-то хоть кто-то очнулся и подал голос!» — радуется Артём Б.

«Таки бандеровцы существуют? А восемь лет утверждали обратное. До этого Бандера никого не беспокоил. Стоящая за этим идеология и соответствующие дела ни у кого вопросов не вызывали. Что это они вдруг оживились?» — удивляется Вера Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что все эти годы мир словно не замечал, что на Украине правят настоящие нацисты, но когда Киев максимально приблизился к вступлению в ЕС, то тут же начались вопли.

«Украина уже давно рвётся в Европейский союз. Почему им раньше не поставили такое условие? Или что, теперь стало можно, потому что есть угроза, что Киев действительно может протолкнуть своё включение в ЕС, а вы этого на самом деле совсем не хотите?» — спрашивает Кристина В.

Часть людей полагает, что Украина ни при каких раскладах самостоятельно не избавится от бандеровской идеологии.

Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации spoilt.exile

«Вот это уже реально смешно. Что-то мне кажется, что после таких условий точно Украина в ЕС уже не вступит», — подозревает Дамиан П.

«А как же генеральная национальная идея-то? Куда же без неё украинцам? Как так-то?! Они же не смогут от единственного своего «хероя» отказаться!» — считает Андрей П.

«Если такое требование реально будет поставлено перед Киевом, то всё, пиши пропало — Украина никогда не попадёт в ЕС», — уверен Николай С.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад врал раньше и врёт сейчас — никто перед Зеленским не поставит задачу отказаться от прославления Бандеры. В лучшем случае все сделают вид, что Киев пошёл на уступки в этом направлении, но на деле окажется, что украинская нацистская чума проникнет в самое сердце Европы и начнёт культивировать себе подобных уже на всём Западе целиком.

«Самое тупое здесь то, что все эти европейцы, да и сами украинцы, на голубом глазу все восемь лет утверждали, что никаких бандеровцев на Украине нет. И что мы видим теперь? Требуют от Зеленского, чтобы больше не было такой мерзкой идеологии. Это что же получается, все глаза закрывали на это и врали всему миру в лицо? Прекрасно! Что бы мне ещё одна лживая европейская падаль что-то сказала!» — гневается Павел И.

Напомним, 19 июня адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил в эфире BFM TV о том, что Украина должна прекратить прославлять Степана Бандеру и всех тех, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал евреев.