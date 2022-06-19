Елизавета Коробова, 19 июня 2022, 21:17 — REGNUM Заявление адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о том, что Украина должна прекратить прославлять Степана Бандеру и всех тех, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал евреев, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».
«Пусть адвокат послушает украинских пропагандистов и поймёт, что на Украине нет нацистов, потому что у них президент еврей. А раз в руководстве нацистской Германии тоже были нацисты, значит, в нацистской Германии не было нацистов», — пишет Мартин С.
Многие пользователи были рады узнать, что хоть кто-то в Европе готов честно заявить о наличии на Украине бандеровской идеологии.
«Ну наконец-то хоть кто-то очнулся и подал голос!» — радуется Артём Б.
«Таки бандеровцы существуют? А восемь лет утверждали обратное. До этого Бандера никого не беспокоил. Стоящая за этим идеология и соответствующие дела ни у кого вопросов не вызывали. Что это они вдруг оживились?» — удивляется Вера Н.
Некоторые комментаторы отмечают, что все эти годы мир словно не замечал, что на Украине правят настоящие нацисты, но когда Киев максимально приблизился к вступлению в ЕС, то тут же начались вопли.
«Украина уже давно рвётся в Европейский союз. Почему им раньше не поставили такое условие? Или что, теперь стало можно, потому что есть угроза, что Киев действительно может протолкнуть своё включение в ЕС, а вы этого на самом деле совсем не хотите?» — спрашивает Кристина В.
Часть людей полагает, что Украина ни при каких раскладах самостоятельно не избавится от бандеровской идеологии.
«Вот это уже реально смешно. Что-то мне кажется, что после таких условий точно Украина в ЕС уже не вступит», — подозревает Дамиан П.
«А как же генеральная национальная идея-то? Куда же без неё украинцам? Как так-то?! Они же не смогут от единственного своего «хероя» отказаться!» — считает Андрей П.
«Если такое требование реально будет поставлено перед Киевом, то всё, пиши пропало — Украина никогда не попадёт в ЕС», — уверен Николай С.
Ряд пользователей указывает на то, что Запад врал раньше и врёт сейчас — никто перед Зеленским не поставит задачу отказаться от прославления Бандеры. В лучшем случае все сделают вид, что Киев пошёл на уступки в этом направлении, но на деле окажется, что украинская нацистская чума проникнет в самое сердце Европы и начнёт культивировать себе подобных уже на всём Западе целиком.
«Самое тупое здесь то, что все эти европейцы, да и сами украинцы, на голубом глазу все восемь лет утверждали, что никаких бандеровцев на Украине нет. И что мы видим теперь? Требуют от Зеленского, чтобы больше не было такой мерзкой идеологии. Это что же получается, все глаза закрывали на это и врали всему миру в лицо? Прекрасно! Что бы мне ещё одна лживая европейская падаль что-то сказала!» — гневается Павел И.
Напомним, 19 июня адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил в эфире BFM TV о том, что Украина должна прекратить прославлять Степана Бандеру и всех тех, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал евреев.