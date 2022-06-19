19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы города Одессы Геннадия Труханова о том, что он обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому».

Оксана Переможенко, , 21:13 — REGNUM Глава города Одессы Геннадий Труханов обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому», а также он высказался против переименования улицы Пушкина. Соответствующее заявление мэр Одессы сделал в интервью американской газете New York Times.

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«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал он.

Заявление главы города Одессы обсудили в мессенджере Telegram.

«Значит, слухи о том, что он закупался цветами для российских войск, — это правда», — иронизирует Kristina S.

«Бывший бандит, приспособится к любой сильной руке власти», — отметил один из участников обсуждения.

«Соломку стелет хитрый», — отреагировал Ivan P.

«Он — флюгер. Куда ветер дует, туда и он. Чует, его дело труба», — добавил Сергей.

«Ему всё равно, какая власть, главное — больше украсть», — пишет Mark.

«Так он же ещё антимайданщик бывший вроде как», — напомнил Mad Dog.

«О, совсем недавно было по-другому, это «Калибры» его перевоспитали?! Только поздновато, Гена, всё запротоколировано!» — с сарказмом прокомментировала Марина.

«Подготовка к сдаче города идет своим ходом», — комментирует Н. К.

«Готовится переобуться», — пишет Vladimir.

Геннадий Труханов Omr.gov.ua

«Готов встречать российские войска!» — отреагировал Дмитрий Ж.

«Ему это не поможет», — написал Саша.

«Ненависть не у одесситов к русскому, а у западенцев залетных (приезжих с западной Украины. — О. П.)», — прокомментировала Elena.

«Потому что Одесса — русский город. Погуляли и хватит», — отметил один из участников обсуждения.

«Так он давно уже переобуваться начал», — отреагировал Y. L.

«Таким макаром и при новой власти можно будет в мэрах остаться», — с сарказмом написала Светлана С.

«Гена достал из ящика красную косынку. Потрясающий всё-таки фильм «Свадьба в Малиновке», — энциклопедия украинской психологии», — отреагировала Mariya D

«Он заболел? На солнышке перегрелся? Помнится, недавно совсем другое пел», — пишет Лилия.

«Гена, птичка моя, как же так? Ты ж таблички готовил», — смеется Nina N.

«Это просто невероятно, как они умеют переобуваться даже не в воздухе, а просто стоя со связанными ногами…» — с юмором подытожила Екатерина.