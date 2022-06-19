Одесса, Украина, , 20:45 — REGNUM Мэра Одессы Геннадия Труханова, который выступает против переименования улицы Пушкина в городе, беспокоит рост ненависти «ко всему русскому». Об этом он сам сообщил в интервью газете The New York Times.

Геннадий Труханов — мэр Одессы Omr.gov.ua

«Меня (мэра Одессы) беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — заявил он.

Труханов добавил, что многокультурной столицей Украины является именно Одесса.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поездка президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину — часть шоу.