Калининград, , 20:49 — REGNUM Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням имитирующим суда условного противника. Учения прошли в акватории Балтийского моря 19 июня, сообщает пресс-служба флота.

Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» Mil.ru

Во время манёвров было отработано взаимодействие боевых расчётов радиотехнических и ракетно-артиллерийских частей. Стрельбы по условному противнику проводились из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитно-артиллерийского комплекса «Кортик». Благодаря умелым действиям личного состава кораблей все мишени были поражены.

В учениях приняли участие более 15 боевых кораблей. В ближайшее время корабли Балтийского флота проведут очередной комплекс стрельб.