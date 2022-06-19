Калининград, 19 июня, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням имитирующим суда условного противника. Учения прошли в акватории Балтийского моря 19 июня, сообщает пресс-служба флота.

Mil.ru Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый»

Во время манёвров было отработано взаимодействие боевых расчётов радиотехнических и ракетно-артиллерийских частей. Стрельбы по условному противнику проводились из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитно-артиллерийского комплекса «Кортик». Благодаря умелым действиям личного состава кораблей все мишени были поражены.

В учениях приняли участие более 15 боевых кораблей. В ближайшее время корабли Балтийского флота проведут очередной комплекс стрельб.