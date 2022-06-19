Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Пошлины на некоторые товары из Китая могут быть пересмотрены в США, сообщила глава Минфина страны Джанет Йеллен в интервью АВС.

Джанет Йеллен U.S. Federal Reserve

Дополнительные пошлины на китайские товары были введены при администрации Дональда Трампа.

По мнению Йеллен, унаследованные тарифы «не всегда преследуют стратегическую цель», увеличивая издержки для потребителей.

«Так что мы рассматриваем вопрос о реконфигурации некоторых из этих тарифов с тем, чтобы они несли больше смысла и не увеличивали обременение без необходимости», — сказала министр.