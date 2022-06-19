Донецк, , 20:25 — REGNUM Населенные пункты Доломитное, Горловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:41 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град» 19:45 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град» 19:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки.