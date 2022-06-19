Москва, 19 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Кишинёве проходит акция протеста, организованная оппозиционной партией «Шор», сообщает 19 июня РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

По информации агентства, акция проходит мирно, столкновений с полицией нет. На площади Великого национального собрания собралось примерно 3 тыс. человек. Участники мероприятия прибыли из разных населённых пунктов.

Протестующие требуют объявления досрочных выборов, победители которых смогут справиться с экономическим кризисом в стране. Также среди требований отставка президента Майи Санду.