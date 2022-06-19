Москва, , 20:24 — REGNUM Член Совфеда Ольга Ковитиди предупредила, что «блокада» Калининградской области бумерангом ударит по странам Прибалтики.

Ольга Ковитиди Council.gov.ru

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«Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернуться в страны Прибалтики», — отметила Ковитиди в телеграм-канале.

Для сенатора очевидно, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики.

«Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад», — добавила она.

Литва, входящая, по заключению Еврокомиссии, в группу стран с критическим уровнем нищеты, в очередной раз выстрелила себе в ногу, констатировала парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия.

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