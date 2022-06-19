Анкара, , 20:46 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид намерен 23 июня нанести официальный визит в Турцию, сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить двухсторонние отношения и региональные вопросы.

О длительности визита Лапида не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог в ходе телефонных переговоров обсудили совместную борьбу с терроризмом. Герцог выразил благодарность Эрдогану за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле.