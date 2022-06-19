Лондон, 19 июня, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В ВВС Великобритании считают необходимым на треть увеличить количество противолодочных самолётов для ответа «шпионским операциям России». Об этом пишет газета Telegraph.

mil.ru Подлодка «Краснодар»

В публикации приводится мнение подполковника авиации Бена Ливси, который утверждает, что Россия расширила арсенал подводных лодок. Подполковник авиации Джеймс Хендерсон добавил, что Россия вложила большие средства в Военно-морской флот.

«Это представляет угрозу для нас, — сказал офицер. — Это пугает».

По информации СМИ, у Британии на вооружении имеются девять патрульных самолётов P-8 Poseidon, оснащённых буями для выявления подлодок. Ливси предложил приобрести у США ещё три самолёта.