Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет принимать участие в президентских выборах в 2024 году. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

Хиллари Клинтон C-SPAN

Клинтон отметила, что ожидает выдвижения от Демократической партии на новый срок Джо Байдена. При этом она указала на то, что попытка противостоять этому была бы «разрушительной».

По словам политика, о её участии в выборах на пост президента США «не может быть и речи».

Ранее Клинтон заявляла о том, что Дональд Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году. Сам Трамп уже сообщил, что действительно намерен поучаствовать в президентской гонке.