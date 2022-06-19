Вашингтон, 19 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет принимать участие в президентских выборах в 2024 году. Об этом она заявила в интервью FinancialTimes.

C-SPAN Хиллари Клинтон

Клинтон отметила, что ожидает выдвижения от Демократической партии на новый срок Джо Байдена. При этом она указала на то, что попытка противостоять этому была бы «разрушительной».

По словам политика, о её участии в выборах на пост президента США «не может быть и речи».

Ранее Клинтон заявляла о том, что Дональд Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году. Сам Трамп уже сообщил, что действительно намерен поучаствовать в президентской гонке.