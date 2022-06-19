Бишкек, , 20:02 — REGNUM Бюджетники смогут получить кредиты на покупку жилья под 4% годовых, а остальные граждане — под 8%. Об этом заявил замглавы Государственной ипотечной компании Тилек Джеембаев на заседании депутатской группы «Элдик» парламента Киргизии.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, киргизстанцам, работающим в медицинской, образовательной, оборонной и культурной сферах, доступны кредиты в рамках «льготной ипотеки», а трудящимся во внебюджетной сфере — только займы «доступной ипотеки».

Также представитель руководства ГИК сообщил о том, что на финансирование новой жилищной программы на 2022–2026 годы правительство Киргизии обещает выделить из бюджета страны 8,5 млрд сомов (6,1 млрд рублей).

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