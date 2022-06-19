Заречный, Свердловская область, , 20:03 — REGNUM В коттеджном посёлке «Чистые Росы» под Екатеринбургом произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Инцидент произошёл 18 июня. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка. Установлено, что неизвестный стрелял из ружья. Горелых отмечает, что конфликт, по предварительным данным, носит бытовой характер.

По «горячим следам» вычислили водителей обеих скрывшихся машин с места конфликта автомашин. Ими оказались ранее судимые граждане. Одного уже задержали, а ружьё и саблю изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Расследование продолжается.