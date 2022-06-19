Бишкек, , 19:59 — REGNUM Россия является одним из основных торговых партнеров Киргизии и занимает первое место по объему товарооборота. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на встрече с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком на полях Петербургского международного экономического форума.

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По словам высокопоставленного киргизского чиновника, за первый квартал 2022 года товарооборот между Киргизией и Россией достиг $573,1 млн (32 млрд 591 млн рублей).

«Это на 21,4% или на $101 млн (5 млрд 743 млн рублей) больше, чем за аналогичный периодом 2021 года», — отметил Жапаров.

Также глава киргизского правительства также выразил признательность российским властям за оказываемую техническую помощь в вопросах фискализации.