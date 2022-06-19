Москва, 19 июня, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Основные вехи биографии бывшего госсекретаря РСФРС Геннадия Бурбулиса, скончавшегося 19 июня 2022 года.

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Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске Свердловской области в семье заводских рабочих. Его отец Эдуард Бурбулис происходил из эвакуированных литовцев.

Геннадий Эдуардович окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького по специальности «диалектический материализм», после учился в аспирантуре и стал кандидатом философских наук.

Трудовую деятельность начал электрослесарем на заводе, а после был призван в армию. Срочную службу проходил в ракетных войсках. Далее работал электриком и слесарем-трубоукладчиком.

В 1988 году в Свердловске основал движение «За демократический выбор», от него был избран народным депутатом СССР. Вместе с будущим президентом России Борисом Ельциным входил в координационный совет Межрегиональной депутатской группы.

В 1990 году Бурбулис вышел из КПСС и принял участие в создании новой партии — Демократической партии России. В этом же году стал одним из ближайших советников Бориса Ельцина, руководил его избирательной кампанией.

С 19 июля 1991 года по 8 мая 1992 года занимал должность государственного секретаря РСФСР/РФ. В 90-х годах являлся депутатом Госдумы от партии «Выбор России».

Работал вице-губернатором Новгородской области, а после представлял регион в Совете Федерации.