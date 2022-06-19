Донецк, , 19:55 — REGNUM Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:15 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм; 19:20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что с начала текущих суток в республике уничтожили более 40 украинских националистов.