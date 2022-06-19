Кидаль, Мали, , 19:59 — REGNUM Недалеко от города Кидаль в Мали погиб миротворец. Он подорвался на мине во время патрулирования улиц. Об этом сообщил 19 июня глава миссии и спецпредставитель генерального секретаря ООН в республике Эль-Гассим Ване в соцсети Twitter.

Миротворцы ООН в Мали Un.org

«Опечален гибелью сегодня утром (19 июня — прим. ИА REGNUM) в Кидале одного из наших миротворцев, который наскочил на мину во время патрулирования. Ужасная новость, которая пополнит длинный список наших коллег, погибших во время службы в Мали», — написал Ване.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в результате подрыва автомобиля также погибли два миротворца ООН.