Кемерово, , 19:42 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 20 июня, местами ожидаются грозы, днём местами град. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

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«Прогноз показателя горимости — горимость первого класса», — говорится в прогнозе.

В городе Кемерово прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, днём местами гроза; ветер юго-западный 3-8 м/с, днём порывы до 13 м/с; температура воздуха ночью +12…+14 °C, +21…+23 °C.

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