Флоренция, Италия, 19 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» из Флоренции Винченцо Итальяно продлит контракт с клубом. Новое соглашение, как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, будет рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

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По информации источника, зарплата Винченцо Итальяно после подписания контракта составит 2 миллиона евро. В соглашение также будет включена опция продления еще на один сезон.

По итогам прошедшего сезон «Фиорентина», одержав девятнадцать побед, потерпев четырнадцать поражений и набрав 62 очка, заняла седьмую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. В следующем сезоне «фиалки» сыграют в Лиге Конференций УЕФА.