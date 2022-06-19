Донецк, , 19:33 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:53 — населенный пункт Николаевка — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили более 200 снарядов и мин по территории ДНР.