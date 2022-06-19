Нязепетровск, Челябинская область, , 19:27 — REGNUM В Челябинской области пенсионерка из Нязепетровска потеряла более 80 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за биологически активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Установлено, что ранее она покупала БАДы с помощью интернета. И теперь неизвестный позвонил ей, представился сотрудником службы помощи потребителям и заявил, что купленные ею препараты оказались контрафактными и теперь ей положены возврат денег и компенсации морального вреда на общую сумму более 500 тыс. рублей. Однако для их получения он потребовал от неё денег, а для этого уговорил взять кредит. В итоге дама 1944 года рождения лишилась почти 83 тыс. рублей.

Через три дня неизвестные перестали выходить на связь. И только тогда женщина поняла, что это были мошенники.