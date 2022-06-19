Новосибирск, , 19:26 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 20 июня, местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Новосибирске ночью, 20 июня, ожидаются местами кратковременный дождь и гроза, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха +13…+15 °C.

На территории региона прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы; ночью и утром местами туманы, ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с; температура воздуха +22…+27 °C.