Вашингтон, 19 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Стремление наказать Россию имеет «побочные эффекты, заявил глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью АВС.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

По её словам, американские власти едины со своими союзниками в желании «наказать Россию за то, что она делает на Украине».

Однако задействованные меры имеют эффект также и для США, отметила Йеллен.

Власти США считают причиной рекордной за 40 лет инфляции украинский кризис.