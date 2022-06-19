Донецк, , 19:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом 19 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга двое защитников ДНР погибли и пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой в ДНР два снаряда калибра 152 мм.