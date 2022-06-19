Донецк, 19 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Более 40 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», два грузовых автомобиля и более 40 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие РФ и ДНР подавили также три огневых точки ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что город Горловка вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ.