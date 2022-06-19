Милан, Италия, , 19:15 — REGNUM Руководство итальянского «Милана» готов предложить 34-летнему экс-защитнику мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело контракт, по которому футболист будет получать три миллиона евро за сезон. Об этом 19 июня сообщило издание As.

Марсело (сс) copa2014.gov.br

По информации источника, 34-летний футболист сомневается в том, принять ли предложение, так как в «Реале» он получал вдвое больше.

В прошедшем сезоне Марсело, выступая за «Реал», принял участие в восемнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах (Примера, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Испании, Суперкубок), в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну красную карточки.

За «Реал» бразилец выступал с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Марсело, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.