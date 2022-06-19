Остуни, Италия, 19 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Американский режиссёр и продюсер Пол Хаггис задержан в Италии. Обладателя «Оскара» за картину «Столкновение» обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает 19 июня газета La Repubblica.

ROOKIE23 Задержание

Во время задержания режиссёр находился на местном фестивале в городе Остуни. По данным журналистов, Хаггису предъявили обвинение в изнасиловании иностранки.

По версии следствия, продюсер якобы принудил женщину к сексуальным отношениям, после чего оставил ту в аэропорту Бриндизи. Помощь женщине оказали пограничники и сотрудники аэропорта.

Иностранка подала заявление в полицию, на основе которого и арестовали Хаггиса.