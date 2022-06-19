Грозный, , 19:10 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись с шевронами украинских военных.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В личном телеграм-канале он опубликовал запись, сделанную в населённом пункте Метёлкино в Луганской Народной Республике. На кадрах шевроны как минимум шести украинских подразделений, включая спецподразделения.

«Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», — отметил глава региона.

Отдельно Кадыров обратил внимание на шевроны националистов, в частности, боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).